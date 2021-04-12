Дмитрий Рогозин пообещал интегрировать в «Роскосмос» частные стартапы Сотрудники «Космокурса» могут быть трудоустроены в институты госкорпорации

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал интегрировать в «государственные фирмы» частные компании, разрабатывающие проекты в космической отрасли. «Вот недавно произошло с одной компанией, не буду называть. Мы их обязательно к себе интегрируем, возьмем в наши государственные фирмы, создадим для них отдельный коллектив, где они смогут себя проявлять», – цитирует «Интерфакс» Дмитрия Рогозина.

Ранее “Ъ-Приволжье” писал, что компания «Космокурс», которая планировала создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области отказалась от реализации проекта. Руководство приняло решение ликвидировать ее из-за «непреодолимых трудностей с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями и невозможностью получить от Минобороны РФ необходимую нормативную документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты».

В компании работали 50 конструкторов ракетно-космической техники, которым объявили о сокращении. Руководитель «Космокурса» Павел Пушкин рассказал, что «Роскосмос» пытается найти способ сохранить коллектив конструкторов и что они могут быть трудоустроены в одном из научных учреждений госкорпорации.

Дмитрий Рогозин сегодня заявил, что «Роскосмос» «следит за судьбой российских космических стартапов, поддерживает их при необходимости» и «протягивает руку тем, кто оступился».

Виктория Александрова