«Космокурс» закрыл проект по созданию частного космодрома в Нижегородской области

Компания «Космокурс» отказалась от идеи строительства первого частного космодрома в России, сообщил «РИА Новости» генеральный директор Павел Пушкин. Она планировала создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области.

Сама компания будет ликвидирована. Одной из причин такого решения Павел Пушкин назвал непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями и невозможность получения от Минобороны РФ необходимой нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты.

В настоящее время в «Космокурсе» работает 50 конструкторов ракетно-космической техники, им уже объявили о сокращении. В госкорпорации «Роскосмос» пытаются найти способ сохранить коллектив конструкторов. Идут консультации с одним из научных учреждений, входящих корпорацию, о включении в его состав уникального коллектива.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, соглашение о строительстве космодрома для туристических суборбитальных полетов в Нижегородской области правительство региона и «Космокурс» заключили весной 2019 года. На тот момент стоимость наземной инфраструктуры оценивалась в 2,6 млрд руб., инвестиции в весь проект — в 9,6 млрд руб. Предполагалось, что первый запуск ракеты на спирту состоится в 2025 году. Планировалось, что время полета на высоту 180-220 км составит 15 минут, из них в невесомости пассажиры должны были провести 5-6 минут. Стоимость билета — около $ 200-250 тыс. В компании были уверены, что строительство космодрома поможет сформировать еще и наземный туризм, так как люди могли бы «платить не только за полет на ракете, но и за возможность прикоснуться к космосу» в качестве зрителей.