12 апреля, понедельник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

Подробно

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых выгодных вкладов марта

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых выгодных банковских вкладов в рублях в марте 2021 года, подготовленного порталом «Выберу.ру»

В числе лучших 5 депозитных продуктов марта – срочный вклад «Доход» с возможностью открытия в Интернет-банке.

В рейтинге рассматривались предложения российских банков из Топ-50 по активам. При его составлении учитывался не только уровень процентной ставки по договору вклада, но и такие факторы, как срок и минимальная сумма вклада, условия капитализации процентов и пролонгации вклада, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные услуги для вкладчиков, а также условия досрочного расторжения договора вклада.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Комментарии

Печать

Все материалы

Банк «Уралсиб». Партнерский проект "Ъ-Кубань"

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых выгодных вкладов марта

Вебинар «Лизинг для бизнеса: неочевидные выгоды» – в «Университете бизнеса УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб предлагает программу накопительного страхования жизни «Достойное образование» от Уралсиб Жизнь

Банк Уралсиб обновил онлайн-банк для физических лиц

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 самых доходных весенних вкладов

Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке с господдержкой

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя