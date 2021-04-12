ЦСКА — «Ротор»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 12 апреля

12 апреля ЦСКА сыграет с «Ротором» в рамках 25-го тура ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на эту игру. На победу ЦСКА можно поставить за 1.31, на ничью — за 5.85, на победу «Ротора» — за 11.00, на незасчитанный гол — за 2.55, на гол головой — за 2.85, на сухую победу одной из команд — за 1.90.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Рондона или Муллина можно поставить за 1.70, на голевую передачу Влашича — за 3.80, на желтую карточку Фернандесу — за 4.00, на гол или ассист Эджуке — за 3.20, на гол Облякова — за 7.00.

Никола Влашич

В этом сезоне чемпионата Никола — лучший бомбардир ЦСКА. На его счету 11 голов в 22 матчах. На гол Влашича можно поставить за 2.00, на гол или голевую передачу — за 1.65, на гол правой ногой — за 2.30, на дубль — за 6.00, на гол в первом тайме — за 3.80.

Всего в Линии более 15 котировок на Влашича. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол и победа ЦСКА со счетом 1:0 за 25.00, первый гол в матче и ничья за 45.00, удаление за 50.00.

Андрес Понсе

Понсе — один из лучших бомбардиров «Ротора» в этом сезоне чемпионата. В 13 матчах он забил 2 гола. На гол Понсе можно поставить за 5.00, на гол или ассист — за 4.50, на гол правой ногой — за 6.00, на голевую передачу — за 10.00, на гол в первом тайме — за 9.00, на то, что Понсе откроет счет в матче, — за 10.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Понсе. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол из-за штрафной за 18.00, гол левой ногой за 20.00, автогол за 50.00.

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