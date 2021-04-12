Капитальный ремонт Биржевого моста оценили в 3 млрд рублей

Стоимость капитального ремонта Биржевого моста оценивается в 3 млрд рублей. Пока в бюджете города нашлось только 2/3 нужной суммы.

Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на директора ГБУ «Мостотрест» Андрея Кочкина. По его словам, предприятие планирует начать ремонтные работы на мосту уже в текущем году, но в городском бюджете пока не заложены средства на эти цели. «Не принято решение окончательное. Город должен его принять. Это центр города, полное закрытие движения транспорта», — добавил он. В рамках работ планируется заменить устаревшее механическое оборудование на гидравлическое, а также обновить электросистемы.

Ранее “Ъ-СПб” писал о начале ремонтных работ на Литейном мосту.