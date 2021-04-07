В апреле ремонт дороги ограничит движение по Литейному мосту

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешительную документацию на ремонт покрытий Литейного моста. Движение по нему будет ограничено с 10 по 24 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Движение будет ограничено в зоне трамвайных путей и крайним левым полосам в обоих направлениях, также будут закрыты съезды с моста на Арсенальную набережную в сторону Приморского района и с Пироговской набережной на мост. Кроме того, движение по западному проезду площади Ленина будет осуществляться в обратном направлении.

Работы будут производиться силами АО «ПО «Возрождение».

Как писал “Ъ-СПб”, ремонт Литейного моста и прилежащих набережных запланирован в связи с проведением в городе Петербургского экономического форума.