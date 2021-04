Смартфоны на Android заставят пользователей смотреть по сторонам

Компания Google внедрит в своих смартфонах функцию, которая заставит пользователей смотреть по сторонам и не отвлекаться на гаджеты во время движения, сообщает XDA Developers. Ожидается, что первыми новую функцию получат владельцы фирменных смартфонов Google, а затем она появится на других устройствах с операционной системой Android и установленным приложением «Цифровое благополучие».

По информации издания, в бета-версии приложения «Цифровое благополучие» (Digital Wellbeing) у некоторых владельцев смартфона Google Pixel 4a появился пункт «Внимание» (Heads Up). Новая функция работает во время движения — если человек идет и пользуется своим смартфоном на ходу, то устройство будет периодически выводить на экран предупреждающие сообщения. «Смотрите под ноги», «Будьте внимательны», «Поднимите глаза» и прочие уведомления станут отображаться в зависимости от настроек либо постоянно, когда телефон зафиксирует движение владельца, либо в конкретной локации.

Digital Wellbeing add "Heads Up", a feature that warns you to stop using your phone while you're walking. @xdadevelopers @thetymonbay @XDA_Forum_Admin @thetymonbay pic.twitter.com/5pEEgwuTMp