В Краснодаре организуют еще 12 км выделенных полос для общественного транспорта

Администрация Краснодара озвучила планы об организации дополнительных выделенных полос движения общественного транспорта на пяти участках трех городских улиц, сообщает пресс-служба администрации кубанской столицы.

В числе улиц, на которых появятся выделенные полосы - им. Атарбекова, им. Тургенева и. Северная, общая протяженность полос составит 12 км. В настоящий момент в Краснодаре действует режим движения общественного транспорта по выделенным полосам общей протяженностью 20 км на 12 участках улиц, пять из них были организованы в 2019 году.

По словам вице-мэра Артема Доронина, работа по организации выделенных полос для общественного транспорта ведется в составе комплекса с мер по переходу города от режима, где основную часть составляет личный автотранспорт, к транспортной модели города, основанной на использовании общественного транспорта, его экологически чистых видых, что позволит снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть, увеличить скорость движения и пассажиропоток, повысить качество пассажирских перевозок.

Ольга Логинова