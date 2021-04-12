Госдума открывает виртуальные экскурсии на своем сайте

Комитет по контролю и регламенту Госдумы в понедельник принял решение разместить на официальном сайте палаты виртуальную экскурсию по Думе. Она будет доступна на мобильных устройствах по ссылке в разделе «Экскурсии». Проект включает 32 панорамы, среди которых изображения центрального фасада, Малый зал, кабинеты думских фракций и их руководителей, холлы, читальный зал Парламентской библиотеки.

С 16 марта 2020 года очные экскурсии по Думе были приостановлены из-за пандемии. До этого они проводились для сотрудников российских учреждений и организаций, студентов и старшеклассников, а также представителей международных организаций. В ходе такой экскурсии ее участники знакомились с историей Госдумы, ее составом и организацией работы, посещали фракции.

Первый заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») считает недостатком представленного на заседании комитета проекта виртуальной экскурсии преобладание музейной составляющей и отсутствие «политического зерна». «Все очень спокойно, "википедийно". Больше музейная основа взята: вот залы, вот помещения,— сказал “Ъ” господин Нилов.— Хотелось бы большего погружения в политическую жизнь, хотя и понимаю, что разработчикам это сделать трудно. Но, на мой взгляд, должно быть окно, куда пытливый экскурсант заходит, а там его уже встречают представители политических партий, рассказывают свое видение ситуации, делятся планами и перспективами». Депутат отметил, что эту часть, по его мнению, стоило бы разрабатывать самим фракциям.

Ксения Веретенникова