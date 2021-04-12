ФСИН требует взыскать с экс-замглавы ведомства Коршунова и подельников 158 млн рублей

ФСИН России требует взыскать около 158 млн руб. с бывшего заместителя директора ведомства Олега Коршунова и еще двоих фигурантов. Ранее Олега Коршунова оправдали по обвинению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), но признали виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК), также ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«ФСИН РФ требует взыскать с Коршунова, экс-начальника финансово-экономического управления ФСИН Светланы Алексеевой 43 млн 190 тыс. 425 руб. 63 коп., кроме этого от них же и бывшего главы отдела управления тылового обеспечения службы Алексея Данилова — еще 114 млн 724 тыс. 846 руб. 94 коп. Таким образом, общая сумма исковых требований составляет порядка 158 млн руб.»,— сообщила пресс-служба суда (цитата по ТАСС). Иск поступил в Кузьминский суд Москвы. Беседа по иску назначена на 29 апреля.

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В сентябре 2020 года следователи предъявили официальное обвинение в особо крупном мошенничестве Олегу Коршунову. По версии следствия, он с подельниками похитил около 95 млн руб. бюджетных средств, выделенных на постройку нового СИЗО в Симферополе. Обвиняемый считает это и другие обвинения надуманными. До этого его приговорили к девяти годам колонии за растрату и к семи годам за хищение. Светлана Алексеева получила восемь лет колонии общего режима со штрафом 3 млн руб., Алексей Данилов —пять лет колонии общего режима.

Подробнее об обвинениях — в материале “Ъ” «Деньги на СИЗО украли из СИЗО».