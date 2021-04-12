«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие есть идеи для инвесторов на российском, на глобальном финансовом рынке? Своими предложениями с экономическим обозревателем “Ъ FM” Олегом Богдановым поделился инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

Олег Богданов: Что сейчас можно предложить нашим инвесторам в такой достаточно непростой обстановке?

Сергей Суверов: Действительно, непростая ситуация для российского фондового рынка, зашкаливают геополитические риски. Но, тем не менее, мне кажется, что худшего геополитического сценария все-таки удастся избежать. Корпоративная жизнь развивается своим чередом, поэтому я бы хотел обратить внимание на акции АФК «Система». Дело в том, что потихонечку идет процесс публичных размещений «дочек» АФК «Системы». Вышли новости о потенциальном IPO лесопромышленной компании Segezha. Это, в общем-то, интересный актив — продукция с высоким переделом, хорошо верифицирована. Компания инвестировала в производственные мощности, поэтому они в хорошем состоянии, и заключила долгосрочный договор аренды на лесные участки, что говорит о наличии достаточно большой ресурсной базы.

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