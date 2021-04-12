Полиция закрыла подпольный игорный клуб в центре Петербурга

Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга пресекла деятельность нелегального игорного клуба в Адмиралтейском районе. Предполагаемый организатор и пятеро его соучастников задержаны.

Об этом рассказал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД. Заведение располагалось в нежилом помещении на улице Степана Разина и было доступно только для проверенных посетителей, при этом клуб рекламировался через соцсети. К моменту визита правоохранителей в клубе находилось 18 игроков, все они были опрошены и отпущены. В ходе обыска были изъяты покерные столы, наборы фишек, комплекты игральных карт и электронный терминал для оплаты.

Организатором клуба полиция считает 30-летнего уроженца Оренбургской области, ранее судимого за аналогичное преступление. Вместе с ним задержано пять человек в возрасте от 25 до 42 лет. Возбуждено уголовное дела по ст. 171.2 (Незаконные организация и проведение азартных игр).

Ранее петербургские правоохранители закрыли нелегальное казино в частной квартире на улице Бадаева.