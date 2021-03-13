В Петербурге закрыли подпольное казино, работавшее в частной квартире

В Невском районе Санкт-Петербурга прокуратура закрыла нелегальное казино, размещавшееся в квартире в жилом доме на улице Бадаева. Заведение попало в поле зрения правоохранителей благодаря коллективному обращению граждан.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города. В ходе проверки сотрудники ведомства выявили оборудованное для азартных игр помещение с игровыми автоматами, в котором находился персонал заведения и игроки. Работа казино была пресечена, оборудование изъято. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр).

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о возбуждении уголовного дела после прокурорской проверки пансионата в Колпинском районе.