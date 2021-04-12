В Городском саду Краснодара оборудуют воркаут-площадку и скейт-парк

Власти Краснодара хотят организовать в Городском саду спортивную площадку на месте снесенных старых бетонных конструкций. Об этом было объявлено на еженедельном аппаратном совещании в администрации города.

Глава Краснодара Евгений Первышов поручил своим заместителям разбить на этой территории воркаут-площадку и скейт-парк.

«В весенне-летний период надо навести там порядок. Площадка не должна пустовать, тем более мы брали на себя обязательства каждую такую территорию приспосабливать для занятий спортом. В парках это востребовано», - отметил градоначальник, приведя в качестве примера спортивные площадки в парке «Чистяковская роща» и Дмитриевском сквере.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, власти Краснодара В 2016 -2020гг. вернули в муниципальную собственность 321 земельный участок общей площадью 416 га.

В 2019 году в Городском саду снесли три самостроя, в том числе кафе «Шелковый путь» и «Каскад», а также недостроенный торгово-оздоровительный комплекс, который начали возводить в парке без разрешительных документов.

Алексей Белянин