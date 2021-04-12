Оксана Петрова возглавила ярославский департамента дорожного хозяйства

На должность исполняющего обязанности директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области назначена Оксана Петрова, сообщили в департаменте. До назначения Оксана Петрова занимала должность заместителя директора департамента.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что пост директора регионального департамента дорожного хозяйства покинул Евгений Моисеев. Об этом господин Моисеев написал сам на своей странице в социальной сети facebook, сообщив, что 9 апреля его последний рабочий день в должности руководителя дорожного департамента. О причинах увольнения господин Моисеев не уточнил.

В департаменте “Ъ-Ярославль” сообщили, что новый руководитель будет назначен на этой неделе.

Ранее “Ъ-Ярославль” рассказывал, что 7 апреля подал в отставку с должности директора ГКУ Ярославской области «Ярдорслужба» Олег Бирюков.

Дарья Сабаева