К задолженности компании, владеющей аквапарком, суд добавил еще 1,3 млрд рублей

Арбитражный суд Новосибирской области признал подлежащими удовлетворению около 1,3 млрд руб. требований компании «Байр-строй» к ООО «ВДТ строй» (входил в ГК «Кварсис»), владеющее новосибирским аквапарком «Аквамир». По данным на март 2021 года в реестр требований компании было включено 2,6 млрд руб. В январе 2021 года Межтопэнергобанк выставил на торги права требования к трем компаниям, входящим в новосибирскую строительную группу «Кварсис». Кроме «ВДТ-строй» и ООО «Рост» в объявлении также было указано ООО «Байр-строй».

ООО «ВДТ строй» — заказчик строительства и собственник новосибирского аквапарка «Аквамир» площадью около 35 тыс. кв. м, который начал работу в октябре 2016 года. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб., часть из них привлекалась в Межтопэнергобанке. Компания накопила задолженность по кредитам, и банк обратился в суд, который в сентябре 2019 года признал «ВДТ строй» банкротом.

Подробнее о том, как конкурсный управляющий аквапарка потребовал признать недействительным договор аренды комплекса, — в материале “Ъ-Сибирь” «В "Аквамире" поплыли ставки».

Оксана Павлова