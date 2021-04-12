Двоих несовершеннолетних нижегородцев заподозрили в распространении наркотиков

В Нижнем Новгороде по подозрению в распространении наркотиков (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) задержали двоих несовершеннолетних нижегородцев в возрасте 16 и 17 лет и 22-летнего местного жителя, сообщили в региональном управлении СК. У них изъяли около 500 г запрещенных веществ, подготовленных к сбыту через тайники-закладки.

По версии следствия, подозреваемые приобрели наркотики через интернет в марте этого года. 8 апреля они разместили один сверток с веществом в Бодайбинском переулке. Их действия пресекли сотрудники СК и отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №6.

Подозреваемые сознались в содеянном. В ближайшее время им предъявят обвинение и определят меру пресечения. Санкция статьи предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Анастасия Еремина