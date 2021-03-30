Нижегородская полиция за год изъяла 156 кг наркотиков

Около 156 кг запрещенных веществ изъяли сотрудники полиции из незаконного оборота в Нижегородской области в 2020 году. Это в два раза больше по сравнению с уровнем предыдущего года, сообщили в региональном управлении МВД. Такой объем наркотиков соответствует порядка 650 тыс. доз.

«Принимаемые меры реагирования на изменения оперативной обстановки, в целом, позволили сохранить контроль над наркоситуацией в регионе. Органы внутренних дел в 2020 году пресекли почти 4 тыс. наркопреступлений»,— рассказал начальник регионального ГУ МВД Юрий Арсентьев.

Анастасия Еремина