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Нижегородская полиция за год изъяла 156 кг наркотиков

Около 156 кг запрещенных веществ изъяли сотрудники полиции из незаконного оборота в Нижегородской области в 2020 году. Это в два раза больше по сравнению с уровнем предыдущего года, сообщили в региональном управлении МВД. Такой объем наркотиков соответствует порядка 650 тыс. доз.

«Принимаемые меры реагирования на изменения оперативной обстановки, в целом, позволили сохранить контроль над наркоситуацией в регионе. Органы внутренних дел в 2020 году пресекли почти 4 тыс. наркопреступлений»,— рассказал начальник регионального ГУ МВД Юрий Арсентьев.

Анастасия Еремина


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