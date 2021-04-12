Правительство Петербурга: агрегаторы такси согласны сдерживать рост цен на поездки при внештатных ситуациях в городе

Сервисы-агрегаторы такси Санкт-Петербурга готовы сдерживать рост конечной стоимости поездок при внештатных ситуациях на городском общественном транспорте. Ранее в Смольном критиковали повышение цен по такой причине.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на городской комитет по транспорту. «Агрегаторы объявили готовность оперативного получения информации о происшествиях на транспортном комплексе в Санкт-Петербурге в целях концентрации легковых такси в местах происшествия и, как следствие, сдерживания роста конечной стоимости поездки на легковом такси», — заявили в ведомстве. Там добавили, что уже сейчас правительством города ведется «работа в направлении информационного взаимодействия» по этому вопросу.

Ранее “Ъ-СПб” писал о возможном появлении в Петербурге этического кодекса водителей такси.