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Комитет по транспорту хочет обсудить этический кодекс водителей с пассажирами

Ранее предложенный проект Стандартов этичного поведения таксистов Смольный решил обсудить с пассажирами. По словам руководства комитета по транспорту, такое решение принято потому, что «также и водители жалуются на поведение пассажиров».

«Агентство Бизнес Новостей» цитирует председателя комитета Кирилла Полякова, который отметил, что работы над проектом этического кодекса началась еще в прошлом году. «Эта проблема, на наш взгляд, на сегодняшний день назрела», — заявил господин Поляков, вспомнив последние освещавшиеся в СМИ скандальные случаи недопустимого поведения таксистов и их пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что власти города вместе с популярными агрегаторами такси намерены совместными усилиями составить Стандарты этичного поведения для водителей легковых такси.

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