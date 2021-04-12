На Кубани в 2021 году 29 бюджетных учреждений получат 42 млн рублей на спортинвентарь

Власти Краснодарского края в 2021 году направят 42 млн руб. на приобретение спортивного инвентаря для 29 государственных бюджетных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По данным властей, оборудование и инвентарь для спортсменов покупают с 2019 года в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», который входит в нацпроект «Демография». В частности, в 2021 году деньги на дооснащение получил краевой Центр олимпийской подготовки по настольному теннису: спортсменам купили новые ракетки, накладки на них, а также мячи для настольного тенниса. 12 апреля с этим инвентарем сборная края начнет выступать на лично-командном чемпионате России.

По словам директора ЦОП по настольному теннису Игоря Подносова, это первая партия инвентаря, которую получат спортсмены в 2021 году. Всего на этот год центр заключил четыре контракта на 1,2 млн руб. С начала действия нацпроекта «Демография», объем финансирования составил 2,4 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в марте 2021 года стало известно, что в Новороссийске из-за отсутствия финансирования была расформирована единственная в городе женская футбольная команда. Спортсменки представляли Новороссийск в Первой лиге по футболу среди женщин.

Алексей Белянин