Расширение географии курсирования контейнерных поездов обсудят участники конференции «PRO//Движение.Юг»

Расширение географии курсирования контейнерных поездов обсудят участники Транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Юг», которая пройдет 16 апреля в гибридном формате.



Как отметила начальник Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Алла Сканцева, сегодня на СКЖД ведется работа по расширению географии курсирования контейнерных поездов и созданию оптимальных технологических условий для их формирования. Так, в первом квартале введены новые направления курсирования контейнерных поездов со станции Новороссийск на станции Шувакиш, Жигулевское Море, Селятино, Сборная-Угольная, Кресты и Ростов-Товарный, а также со станции Ростов-Товарный на станцию Сборная-Угольная. При этом со станций СКЖД в 19 направлениях проследовало 126 контейнерных поездов.

В последнее время на Северо-Кавказской магистрали наблюдается устойчивый рост объемов контейнерных перевозок. Грузоотправители все чаще делают свой выбор в пользу такой доставки грузов, оценив ее универсальность при стыковке с любыми видами транспорта и другие неоспоримые преимущества. Среди них – обеспечение сохранности груза, скорость перевалки и отсутствие необходимости в промежуточных складских услугах, отражающихся на снижении себестоимости перевозок.

По словам Аллы Сканцевой, с появлением новых видов упаковки и специализированных контейнеров, предприятия Юга России активно наращивают перевозку своей продукции. Помимо традиционно перевозимых грузов, нишу контейнерных перевозок занимают удобрения и химикаты, зерновые грузы, растительные масла.

В общей сложности в первом квартале со станций СКЖД в первом квартале отправлено более 23 тыс. контейнеров в ДФЭ с ростом к прошлому году на 8 %.

Напомним, что транспортно-логистическая конференция PRO//Движение.Юг» соберет представителей ОАО «РЖД», органов власти, крупных грузоотправителей, операторов подвижного состава, морских портов, логистических компаний, банковской сферы.

В повестку включены вопросы, связанные с новыми предложениями по организации транспортировки аграрной продукции и продуктов питания, развитием терминальных мощностей в портах, перевозкой скоропортящихся грузов, изменением структуры погрузки экспортных грузов.

К участию в конференции приглашаются все заинтересованные участники рынка. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://railwayforum.ru/events/forum-south2021/