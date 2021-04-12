Госстройнадзор разрешил строительство «СКА Арены» в Петербурге

Региональный Госстройнадзор выдал разрешение на строительство «СКА Арены» в Санкт-Петербурге на месте ранее снесенного СКК. Ранее проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Об этом сообщило «Агентство строительных новостей» со ссылкой на пресс-службу ООО «СКА Арена». Будущая арена площадью 189,5 тыс. кв. метров будет иметь семь этажей, разделенным на 14 секторов с максимальной высотой 53,7 м. Планируемая вместимость площадки — 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и шоу. Строительство должно окончиться до чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Подробнее о проекте строительства — в материале “Ъ-СПб” "«СКА Арена» получила зеленый свет"