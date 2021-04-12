В бюджет Краснодара с начала 2021 года поступило 5,2 млрд рублей доходов

Объем поступлений в бюджет Краснодар с начала 2021 года составил 5,2 млрд руб. или 30% от годового плана. С начала апреля 2021 года поступило 633 млн руб. Об на еженедельном аппаратном совещании заявил директор департамента финансов города Александр Чулков.

Объем расходов по данным на 9 апреля с учетом краевых и собственных средств городской казны составил 8,9 млрд руб. В структуре расходов 58% (5,2 млрд руб.) составили расходы на социальную сферу. Кроме того, 1,07 млрд руб. направили на дорожное хозяйство, 634 млн руб. – на ЖКХ.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, к началу апреля 2021 года годовой бюджет Краснодара был выполнен на 25%: в городскую казну поступило 4,82 млрд руб. собственных налоговых и неналоговых доходов.

Алексей Белянин