С начала года в бюджет Краснодара поступило 4,82 млрд рублей доходов

Годовой бюджет Краснодара на текущий момент выполнен на 25%, к началу апреля в городскую казну поступило 4,82 млрд руб. собственных налоговых и неналоговых доходов. При этом с начала месяца по состоянию на 3 апреля доход бюджета кубанской столицы составил 236 млн руб. Такие цифры были озвучены в ходе еженедельной планерки у главы Краснодара Евгения Первышова.

Зафиксировано отставание от плана по сбору земельного налога 106 млн руб., поступление средств прогнозируется до 30 апреля, над сокращением долга по сборам сотрудники администрации работают совместно с налоговой службой.

С начала года по состоянию на 2 апреля с учетом краевых и муниципальных средств бюджетные расходы составили 8,35 млрд руб. Из них 4,89 млрд руб. (58%) израсходовано на нужды социальной сферы, на дорожное хозяйство — 1,38 млрд руб., на жилищно-коммунальное хозяйство — 565 млн руб

Ольга Логинова