Мосбиржа и крупные банки создали первого в России блокчейн-оператора

Мосбиржа и крупные российские банки учредили первого в России блокчейн-оператора для развития отечественных решений с использованием технологии распределенного реестра. В него вошла единственная сертифицированная в стране блокчейн-платформа «Мастерчейн», с помощью которой создаются сервисы и продукты с применением российских стандартов криптографии.

Технология распределенного реестра (Distributed Ledger Technology, DLT) — это система электронных баз данных, распределенная между несколькими сетевыми узлами или устройствами. Система позволяет хранить информацию на нескольких серверах, которые взаимодействуют между собой. Каждый узел сети хранит копию всего реестра.

«Создание блокчейн-оператора — важный и своевременный этап в развитии цифрового пространства с использованием технологии распределенных реестров в России. ВТБ уже успешно работал на платформе "Мастерчейн", где запустил свой проект по выдаче электронных банковских гарантий. ВТБ продолжит и дальше активно заниматься созданием новых сервисов и продуктов с использованием технологии блокчейн, которая позволяет значительно увеличить эффективность бизнес-процессов, сократить документооборот и нивелировать риски мошенничества»,— приводит пресс-служба ВТБ слова заместителя президента-председателя правления банка Вадима Кулика.

Учредителями компании ООО «Системы распределенного реестра» выступили: АФТ, Мосбиржа, ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, а также Национальная система платежных карт (НСПК). Каждому учредителю принадлежит одна шестая доля в компании. Создание блокчейн-оператора позволит «разрабатывать инновационные продукты и сервисы, а также снизить издержки для всех участников рынка»,— говорится в пресс-релизе Мосбиржи.

Российские компании в 2020 году показали намного меньшую заинтересованность в инвестициях в блокчейн, чем два года назад, показал опрос Dell Technologies. При этом на глобальном рынке технология пользуется успехом, о чем говорит появление стартапов с оценкой выше $1 млрд.

О востребованности технологии блокчейн — в материале “Ъ” «Блокничейные деньги».