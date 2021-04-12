Революция тепла

В Пермском крае «Т Плюс» в 2021 году приступает к реализации проекта по обновлению сферы теплоснабжения. В декабре прошлого года власти региона и Пермский филиал энергокомпании заключили регуляторное соглашение, определяющее основные векторы развития на следующие 15 лет. Документ определяет, что суммарно инвестиции в модернизацию тепловых сетей краевой столицы превысят 28 млрд рублей. О грядущих переменах и планах 2021 года рассказывает директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков.

– Сергей Васильевич, расскажите подробнее о Регуляторном соглашении с правительством Пермского края.

– Соглашение с краевыми властями предусматривает более широкие полномочия региональной администрации в части взаимодействия с ресурсоснабжающей организацией. Правительство Прикамья будет участвовать в согласовании мероприятий инвестиционной программы «Т Плюс» вместе с администрацией Перми. Ключевая цель договоренностей властей и крупнейшего теплового оператора в Пермском крае – обновление теплосетевой инфраструктуры. В первую очередь речь идет о Перми, где значительные инвестиции позволят кардинально изменить ситуацию.

Обновление коснется тепловых магистралей и распределительных сетей, по которым отопление и горячая вода поступают в 4,5 тыс. многоквартирных домов. Всего в течение 15 лет запланирована реконструкция более 406 км теплосетей во всех районах города, а также модернизация примерно 300 центральных тепловых пунктов. Вложения энергетиков в повышение теплосетевой надежности составят 28,6 млрд рублей до 2028 года.

Сейчас в краевой столице требуют замены около 72,5% всех теплопроводов, это более 860 (из 1197) км сетей с возрастом более 30 лет. Чтобы остановить темпы старения труб, нужно ежегодно обновлять 4%, а для опережающего развития – 6%. Сейчас же перекладывается лишь 1% необходимого объема.

Уже в этом году в Перми будет обновлено 64 км теплосетей, что более чем вдвое выше прошлогодних показателей. Модернизация ожидает микрорайоны Парковый, Балатово, Закамск, Рабочий поселок, Крохалева, Гайва и другие. Принимаемые меры позволят значительно повысить качество услуг отопления и горячего водоснабжения для жителей. Существенно снизятся теплопотери и сократится количество инцидентов, повысится и качество поставляемых потребителям ресурсов.

– Пермь входит в пул городов, в которых «Т Плюс» намерена внедрить ценовую зону теплоснабжения. Каковы ее преимущества?

– Планируется переход Перми к ценовой зоне теплоснабжения, что обеспечит необходимые на обновление средства. Главное преимущество такого подхода – возможность наращивать инвестиции и увеличивать темпы обновления тепловых сетей не за счет тарифных решений.

Новая стратегия позволяет, прежде всего, повысить эффективность эксплуатации теплопроводов за счет существенного обновления изношенных труб. Более высокие показатели надежности теплоснабжения гарантируют инвестору возврат вложений и параллельно с этим процессом значительно поднимают качество услуг отопления и горячего водоснабжения. При этом тариф на тепло контролируется на федеральном уровне – Министерством энергетики РФ.

В новой модели рынка теплоснабжения для 80% жителей Перми тариф «заморожен» в течение первых трех лет – с 2021 по 2023 год. В дальнейшем в течение нескольких лет будет введен единый тариф, рассчитанный Минэнерго, рост которого не превысит предельных значений, установленных регулятором.

Среди плюсов ценовой зоны теплоснабжения – замена более 33% всех теплосетей в Перми, снижение сроков отключения тепла, справедливость ценообразования и безопасность оказания услуг отопления и горячего водоснабжения.

Новая модель рынка теплоснабжения уже подтвердила свою эффективность в ряде городов, в том числе и на территориях работы «Т Плюс». В Прикамье переход на нее планируется, помимо Перми, для Чайковского.

– В Прикамье продолжается реализация федеральной программы ДПМ-2 (договор о присоединенной мощности) – для Пермской ТЭЦ-9. Как продвигается проект?

– Действительно, тепловая инфраструктура краевой столицы обновляется уже сейчас. С начала года модернизация по программе ДПМ-2 началась на основном теплоисточнике левобережной части Перми – Пермской ТЭЦ-9. Инвестиции в этот проект предусмотрены в размере около 9 млрд рублей. К 2022 году будут полностью обновлены два энергоблока станции. Будут заменены турбогенераторы и паровой котлоагрегат, установлены два новых блочных трансформатора. В результате установленная тепловая мощность станции составит 1103 Гкал/ч, электрическая – 465 МВт. Современное оборудование позволит на 20% сократить потребление топлива, увеличить производство тепловой и электрической энергии.

– Расскажите о ходе проекта по модернизации системы теплоснабжения микрорайона Кислотные дачи.

– В конце 2020 года – начале 2021 года «Т Плюс» приступила к решению проблемы качества коммунальных услуг в микрорайоне Кислотные дачи. Долгое время в нем действовала открытая схема ГВС. Теперь выполнен первый этап к переходу на закрытую схему. Сейчас энергетики «Т Плюс» в рамках исполнения концессии с администрацией города Перми заменили теплоустановки в девяти жилых домах, двух детских садах, поликлинике и школе Кислотных дач. Также проведена реконструкция пяти центральных тепловых пунктов, от которых отопление и горячая вода подаются жителям: заменено теплообменное и насосное оборудование, запорная арматура и обвязка трубопроводов. Теперь теплопункты оснащены пластинчатыми теплообменниками, системой погодозависимой автоматики и насосами с частотным регулированием. Современные приборы обеспечивают в квартирах жителей горячую воду нормативного качества, стабильную и комфортную температуру воздуха.

Реализация проекта продолжится в 2021 году. Запланирован перевод на закрытую схему теплоснабжения еще шести жилых домов и корпуса детского сада микрорайона Кислотные дачи. Процесс предполагает перекладку тепловых сетей, строительство трубопроводов ГВС, модернизацию ряда ЦТП и оснащение зданий приборами учета теплоэнергии. Аналогичные мероприятия предусмотрены для микрорайона Новые Ляды.

– Как компания проводит автоматизацию технологических процессов?

– В 2020 году энергетики «Т Плюс» провели в Прикамье автоматизацию 264 центральных тепловых пунктов. Современное нагревательное и насосное оборудование смонтировано для более 80% теплосетевых объектов в Перми, Краснокамске и Чайковском. На ЦТП установлены погодозависимая автоматика, автоматика ГВС и частотно-регулируемые приводы на напорных насосах ХВС и ГВС. Это обеспечивает высокое качество и бесперебойную подачу услуг теплоснабжения жителям.

Комплекс «умной» автоматики круглосуточно обеспечивает подачу теплоносителя в соответствии с фактической температурой наружного воздуха без участия операторов. Нагрев горячей воды также поддерживается заданными параметрами температуры и давления независимо от времени суток.

Технологическое улучшение существенно экономит время выездных бригад: сейчас режимы теплоподачи проверяет диспетчер в режиме онлайн. Это позволяет более оперативно реагировать на запросы жителей. Кроме того, благодаря модернизации возможно оперативно проверять сведения, которые УК/ТСЖ сообщает гражданам, и выявлять случаи недостоверного информирования со стороны управдомов о причинах перебоев подачи отопления и горячей воды.

– Бич мегаполисов – теплосети, формально не принадлежащие никому. Насколько серьезна эта проблема для Перми?

– Одно из направлений работы энергокомпании на 2021 год – выявление бесхозяйных теплосетей. Перед отопительным сезоном 2020/2021 года теплоэнергетики составили перечень из более чем 1900 участков теплосетей в городе, которым должен быть присвоен статус бесхозяйных, и официально направили его в городскую мэрию. Всего ресурсоснабжающая организация передала в муниципалитет сведения о 116,5 км бесхозных теплосетей во всех районах города Перми. От их работы зависит подача отопления и горячей воды более чем в тысячу домов Перми.

– Обозначьте главные направления развития 2021 года.

– Развитие теплоснабжающей сферы Перми и края сразу по нескольким направлениям: обновление устаревших генерационных мощностей, ускорение темпов перекладки и реализация концессионных соглашений с муниципалитетами – три главных кита для проведения тепловой перезагрузки Перми и, в перспективе, всех городов присутствия «Т Плюс» в Пермском крае. Эта работа начинается сейчас, и ее первые результаты жители смогут оценить уже в будущем отопительном сезоне.