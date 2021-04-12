Более 130 населенных пунктов находятся в зоне возможного подтопления в Красноярском крае

В Красноярском крае при неблагоприятном развитии обстановки с паводком в зоне возможного подтопления могут оказаться 130 населенных пунктов в 42 муниципальных образованиях. В них проживают более 23 тыс. человек, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства края Анатолия Цыкалова и начальника ГУ МЧС России по региону Игоря Лисина.

«Проблемными» называются участки на реках Кан, Чулым (вскрытие прогнозируется с 17 по 18 апреля), Енисей (вскрытие предполагается с 3 по 9 мая), Подкаменная Тунгуска и Нижняя Тунгуска (с 5 по 10 мая).

В крае развернуто 330 пунктов временного размещения пострадавших на 68 тыс. жителей. К борьбе с паводком готовы около 20 тыс. специалистов, почти 4,5 тыс. единиц техники, свыше 300 плавательных средств и 17 единиц авиатехники.

По данным на утро 12 апреля, в регионе зафиксировано подтопление в пяти муниципальных образованиях (Красноярск, Ужурский, Курагинский, Рыбинский, Канский районы) на 11 приусадебных участках. Жилые дома не подтоплены.

Как сообщал “Ъ-Сибирь”, на прошлой неделе из-за повышения уровня воды в реке Бугач подтопило нескольких частных домов в Октябрьском районе Красноярска. В пункт временного размещения были помещены четверо жителей, в том числе два ребенка. По итогам проверки предварительно было установлено, что причиной повышения уровня воды мог стать прорыв частной дамбы, которая располагается на территории фермерского хозяйства, выше по течению реки. Спасатели укрепили береговую линию реки (отсыпано 220 куб. м), откачали 580 куб. м воды в домах и с приусадебных участков. Прокуратура организовала проверку.

Екатерина Лукашевич