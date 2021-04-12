МУПы накопили большие долги за электроэнергию

«Уралэнергосбыт» подал заявления в Арбитражный суд о признании ряда муниципальных предприятий области банкротом. Причиной обращений стали многомилионные долги МУПов перед ресурсоснабжающей организацией и невозможность решить ситуацию иными путями.



Требования о признании банкротами поданы в отношении девяти муниципальных организаций, накопивших самые крупные долги: МУП «Горэлектросеть», г. Сатка (сумма требований – 92,9 млн руб.), МУП «Теплоэнерго», Катав-Ивановский район (сумма требований – 53,1 млн руб.), МУП «КЭС», Копейск (сумма требований – 18, 9 млн руб.), МП УК ЖКХ, Еманжелинск (сумма требований – 13,2 млн руб.), МУП «Водоканал-Сервис», Бакал – (сумма требований – 7,1 млн руб.), ООО Миньярводоканал-Сервис, г. Миньяр – (сумма требований – 7 млн руб.), МУП ЖКХ, Локомотивный – (сумма требований – 4,2 млн руб.) МУП МГО «Городское хозяйство», Миасс (сумма требований –– 4,1 млн руб.), МУП УК «ЖКХ», Фершампенуаз (сумма требований – 1,8 млн руб.).

Самые большие долги накопились у МУП «Горэлектросеть». Изначально электрические сети принадлежали администрации Саткинского района, на их базе была создана сетевая организация МУП «Горэлектросеть». За счет доходов по передаче электрической энергии компания компенсировала затраты на оплату потерь и реконструкцию сетей. В последствии администрация изъяла сети и продала «МРСК Урала». При этом долг перед гарантирующим поставщиком остался непогашенным. Сейчас предприятие находится на стадии конкурсного производства. В компании полагают, что имеются все основания для привлечения Администрации Саткинского района к субсидиарной ответственности за долги подконтрольного МУПа.

На втором месте – МУП «Теплоэнерго» Катав-Ивановского района, долги которого за электроэнергию тянутся еще с 2018 года. На 1 марта 2021 года задолженность только перед «Уралэнергосбыт» выросла до 85 млн рублей. Суд признал требования энергетиков законными, а должника банкротом. Сейчас предприятие находится в стадии наблюдения. Деятельность компании анализирует арбитражный управляющий. Муниципалитет также может быть привлечен к ответственности перед кредиторами за ненадлежащий контроль над деятельностью созданного им МУПа.

На третьем месте по сумме иска – МУП «КЭС». В июне 2020 года руководство Копейского городского округа решило ликвидировать предприятие. По закону, в случае начала ликвидации, все текущие исполнительные производства прекращаются, а новые не начинаются. К работе приступает ликвидационная комиссия. В ее обязанности входит установить все требования кредиторов, составить промежуточный ликвидационный баланс, начать расчеты. На протяжении более полугода ликвидационной комиссией никаких действий по погашению долгов не предпринималось. Поскольку «Уралэнергосбыт» больше не мог требовать с должника принудительного исполнения судебных актов, единственным выходом для защиты своих прав стало обращение в суд с заявлением о признании МУП «КЭС» банкротом.

Гарантирующий поставщик отмечает, банкротство предприятий – это крайняя мера, к которой прибегает поставщик ресурсов в работе с должниками. На начальном этапе с руководителем предприятия ведутся переговоры. Если найти решение не удается, компания обращается в суд о взыскании задолженности. Если должник отказывается платить по исполнительному листу, а имущества, выявленного судебными приставами, недостаточно для погашения задолженности, у компании не остается другого выбора, кроме как идти с заявлением в суд о признании предприятия банкротом.

«Предприятия ЖКХ, в том числе муниципальные, самые проблемные должники области. На 1 марта 2021 года задолженность за электроэнергию предприятий коммунальной сферы составила более 1,4 млрд рублей. Основной долг лежит на тепло- и водоснабжающих организациях. Среди крупнейших должников ООО «Теплоэнергетик» г. Златоуст (159 млн руб.), МУП «Теплоэнерго» Катав-Ивановского района (85 млн руб.), МУП МГО «Городское хозяйство» г. Миасс (72 млн руб.), МУП МПО «Водоканал» г. Верхний Уфалей (43 млн руб.), МУП «Водоканал-Сервис» Саткинского района (38 млн руб.), МУП «Коммунальные сети ЗГО» г. Златоуст (29 млн руб.). Котельные и водоканалы относятся к категории социально значимых объектов, их отключение приведет к негативным для потребителей последствиям. Руководители коммунальных предприятий этим пользуются и не спешат оплачивать потребленные ресурсы. Поэтому, подача заявления в суд о банкротстве – зачастую единственный способ вернуть денежные средства», - комментирует директор по работе с клиентами «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.