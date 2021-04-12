Бывшему прокурору Новосибирска в очередной раз продлили арест

Центральный райсуд Новосибирска, удовлетворив ходатайство следствия, в очередной раз продлил срок заключение под стражей экс-прокурора города Дениса Ференца. Как рассказали “Ъ-Сибирь” в суде, бывший прокурор останется в СИЗО до 23 мая, общий срок заключения под стражей составит полгода.

Дениса Ференца задержали 23 ноября 2020 года сотрудники ФСБ и СКР. В отношении него расследуется дело о превышении должностных полномочий (ч. 286 УК РФ).

Экс-прокурора проверяют на причастность к фальсификации уголовного дела в интересах крупного новосибирского бизнесмена Олега Ярового, бывшего председателя совета директоров некогда крупной компании по производству напитков и пива «Винап». Вместе с бывшим прокурором города была задержана экс-руководитель управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина. В последующем суд смягчил ей меру пресечения, отпустив под домашний арест.

Илья Николаев