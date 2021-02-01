Суд отпустил из СИЗО экс-руководителя управления прокуратуры Новосибирской области

Новосибирский облсуд сегодня смягчил меру пресечения бывшему руководителю управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александре Авериной. Экс-прокурора освободили из СИЗО под домашний арест, рассказали в суде. По сведениям “Ъ-Сибирь”, Александра Аверина уже сегодня покинет тюремную камеру, где она находилась с ноября 2020 года. Контроль за соблюдением ею условий домашнего ареста суд возложил на ФСИН.

Инспекторы наденут ей на ногу электронный браслет, который будет контролировать все ее передвижения.

73-летнюю Александру Аверину задержали в ноябре 2020 года сотрудники ФСБ и СКР. Тогда же был арестован экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец. Следственные органы считают их причастными к фальсификации уголовного дела в интересах известного местного бизнесмена Олега Ярового. 25 ноября по решению «Центрального райсуда бывших прокуроров поместили в СИЗО.

Подробнее о деле бывших высокопоставленных сотрудников прокуратуры — в материале “Ъ-Сибирь” «Фальсификация дела привела в СИЗО».

Илья Николаев