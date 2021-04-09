В этом году в рамках нацпроекта в Пермском крае будет отремонтировано 52 дорожных объекта

На заседании проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» министр транспорта Андрей Алякринский рассказал о об изменениях в структуре нацпроекта. Проекту вернули первоначальное название «Безопасные и качественные дороги». Как рассказал господин Алякринский, в этом году в рамках нацпроекта будет отремонтировано 52 объекта дорожной сети. Уже заключены соответствующие контракты с подрядными организациями. Более того, министерство транспорта уже контрактует работы, запланированные и на следующий год. Политика заключения контрактов заранее позволяет более эффективно проводить ремонтную компанию и сдавать объекты досрочно.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проект «Безопасные и качественные дороги», стартовавший в 2018 году после поручения президента России Владимира Путина, ставит целью приведение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2024 году. Сегодня этот показатель в Пермском крае составляет 70,6%. За четыре года реализации проекта было приведено в нормативное состояние более 270 дорожных объектов. Протяженность нового асфальта составила более 500 км.

Господин Алякринский также подчеркнул, что реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» продлена до 2030 года. В новой редакции паспорта структура национального проекта расширена с 4 до 6 федеральных проектов. С 2021 стартовала реализация новых федеральных проектов «Развитие федеральной магистральной сети» и «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях». Так, в рамках последнего Пермский край стал первым регионом, получившим новый транспорт. 79 новых автобусов были приобретены по программе лизинга и уже курсируют по пермским маршрутам.

Также в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» со следующего года у регионов появится возможность реконструировать аварийные и предаварийные мосты, а с 2023 года — строить путепроводы на региональных и местных дорогах. Как рассказал господин Алякринский, сегодня в региональной собственности насчитывается более 300 мостов. «Из них до десятка - в предаварийном состоянии и требуют ремонта. Нацпроект позволит привести их в нормативное состояние», - отметил он.