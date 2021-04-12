Глава ФРС ожидает уверенного роста экономики США во втором полугодии

Глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл считает, что американская экономика находится на переломном моменте. По его мнению, рост во второй половине года будет «очень уверенным».

«То, что мы видим сейчас в экономике, похоже на переломный момент. <...> Мы чувствуем, что находимся в месте, когда экономика начнет расти быстрее и рабочие места будут создаваться быстрее. <...> Я бы сказал, что рост, которого мы ожидаем во второй половине этого года, будет очень уверенным»,— сказал господин Пауэлл в интервью CBS. По его мнению, основной риск для экономики заключается в распространении коронавируса. Он считает, что люди должны продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

ФРС и специалисты «в сфере экономических прогнозов из частного сектора» ожидают роста в районе 6–7% в 2020 году. Это будет самый высокий показатель за 30 лет, сказал господин Пауэлл. Прогнозируется, что безработица снизится с 6% до 4–5%.

Ранее президент США Джо Байден представил меры по оказанию помощи экономике страны в размере $2 трлн. Средства от нового пакета помощи Белый дом предлагает направить на масштабное обновление инфраструктуры. В рамках плана предлагается изменить корпоративное налогообложение.

Подробнее О плане — в материале “Ъ” «Президент США выступил с обращением к налогу».