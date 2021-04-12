«Химки»—«Тамбов» 1:0
Глушаков, 59.
«Уфа»—«Ахмат» 3:0
Мрзляк, 13; Анхель, 36 (автогол); Милетич, 54.
«Ростов»—«Рубин» 0:1
Йевтич, 73.
«Арсенал»—«Краснодар» 1:0
Чаушич, 62.
«Сочи»—«Зенит» 1:2
Бурмистров, 58 — Азмун, 63, 80.
«Динамо»—«Урал» 2:2
Ордец, 47; Захарян, 71 — Погребняк, 43, 75. Удаление: Шиманьский («Динамо», 56).
«Локомотив»—«Спартак» 2:0
Камано, 22; Смолов, 45+2. Удаление: Айртон («Спартак»), 45.
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Зенит» 25 16 6 3 57:22 54
2. «Спартак» 25 14 5 6 49:30 47
3. «Локомотив» 25 14 4 7 34:26 46
4. «Рубин» 25 13 4 8 34:29 43
5. ЦСКА 24 13 4 7 42:25 43
6. «Динамо» 25 13 4 8 38:28 43
7. «Сочи» 25 11 7 7 39:28 40
8. «Химки» 25 11 5 9 31:34 38
9. «Ростов» 25 11 4 10 32:27 37
10. «Краснодар» 25 10 4 11 44:36 34
11. «Ахмат» 25 9 5 11 27:32 32
12. «Урал» 25 6 12 7 24:32 30
13. «Арсенал» 25 5 5 15 20:42 20
14. «Ротор» 24 4 6 14 12:38 18
15. «Уфа» 25 4 5 16 18:41 17
16. «Тамбов» 25 3 4 18 15:46 13
Матч ЦСКА—«Ротор» пройдет в понедельник.