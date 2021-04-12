12 апреля, понедельник
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25-й тур

«Химки»—«Тамбов» 1:0

Глушаков, 59.

«Уфа»—«Ахмат» 3:0

Мрзляк, 13; Анхель, 36 (автогол); Милетич, 54.

«Ростов»—«Рубин» 0:1

Йевтич, 73.

«Арсенал»—«Краснодар» 1:0

Чаушич, 62.

«Сочи»—«Зенит» 1:2

Бурмистров, 58 — Азмун, 63, 80.

«Динамо»—«Урал» 2:2

Ордец, 47; Захарян, 71 — Погребняк, 43, 75. Удаление: Шиманьский («Динамо», 56).

«Локомотив»—«Спартак» 2:0

Камано, 22; Смолов, 45+2. Удаление: Айртон («Спартак»), 45.

Турнирная таблица


И В Н П М О

1. «Зенит» 25 16 6 3 57:22 54

2. «Спартак» 25 14 5 6 49:30 47

3. «Локомотив» 25 14 4 7 34:26 46

4. «Рубин» 25 13 4 8 34:29 43

5. ЦСКА 24 13 4 7 42:25 43

6. «Динамо» 25 13 4 8 38:28 43

7. «Сочи» 25 11 7 7 39:28 40

8. «Химки» 25 11 5 9 31:34 38

9. «Ростов» 25 11 4 10 32:27 37

10. «Краснодар» 25 10 4 11 44:36 34

11. «Ахмат» 25 9 5 11 27:32 32

12. «Урал» 25 6 12 7 24:32 30

13. «Арсенал» 25 5 5 15 20:42 20

14. «Ротор» 24 4 6 14 12:38 18

15. «Уфа» 25 4 5 16 18:41 17

16. «Тамбов» 25 3 4 18 15:46 13

Матч ЦСКА—«Ротор» пройдет в понедельник.

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