Выборы в парламент Киргизии могут пройти осенью

Парламентские выборы в Киргизии, вероятнее всего, пройдут осенью 2021 года, сообщила председатель ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова. Сегодня, 11 апреля, в Киргизии состоялся референдум по изменению конституции.

«Предположительно, выборы в парламент состоятся осенью этого года... После референдума некоторые нормы должны быть приведены в соответствие с новым законодательством. На это потребуется какое-то время, несколько месяцев»,—сказала журналистам глава ЦИК Киргизии (цитата по ТАСС).

Референдум по изменению конституции — уже девятый по счету в истории Киргизии. Поправки к конституции предусматривают переход от парламентской формы правления к президентской: полномочия главы государства будут существенно расширены. По замыслу властей референдум призван подвести черту под потрясениями последних десятилетий.

Об итогах голосования — в материале “Ъ” «Киргизия укрепилась властно и вертикально».