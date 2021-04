Забаррикадировавшийся в отеле на Гавайях вооруженный мужчина покончил с собой

Вооруженный мужчина, который забаррикадировался в гостиничном номере Kahala Hotel & Resort в Гонолулу, Гавайи, покончил с собой, сообщил местный телеканал KITV. Причины происшедшего неизвестны.

Мужчина забаррикадировался в номере отеля более десяти часов назад. Сначала он несколько раз выстрелил через дверь, а после закрылся в номере на четвертом этаже. На место прибыла полиция. Мужчина был гостем отеля. Его семья также находится в отеле, она в безопасности.

Another view from inside #Kahala Hotel lobby — people sheltering in place as crews respond to armed man holed up in 4th floor room pic.twitter.com/b9O1Mn8l4l