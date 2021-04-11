В Сочи актуализировали карту чайных плантаций

В олимпийской столице актуализируют историческую карту чайных плантаций и статистику урожайности по всем чаеводческим предприятиям. На основании полученных данных сельскохозяйственные земли, не используемые по назначению, будут изъяты и переданы более ответственным чаеводам, сообщили в мэрии.

«В настоящее время обследовано десять земельных участков на площади свыше 130 гектаров. На восьми из них выявлены признаки нарушения действующего земельного законодательства. Арендаторам выданы предостережения, данные участки взяты на контроль», – сообщил на совещании в городской администрации директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Александр Мамлай.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в минувшем году с площади около 360 гектаров удалось собрать более 343 тонн зеленого чайного листа, что почти на 50 тонн больше, чем в 2019-м.

Василий Хитрых