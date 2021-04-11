В Ейском районе благоустроят четыре общественные территории

До конца текущего года в Ейском районе Краснодарского края благоустроят четыре общественные территории. Работы пройдут в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как уточнили в краевой администрации, в станице Копанской в зоне отдыха проложат тротуарную плитку, установят малые архитектурные формы, урны и удобные скамейки. Также специалисты проведут работы по озеленению территории. На территории сквера в поселке Моревка обустроят современную детскую площадку и тротуарные дорожки. В парке по улице Победа села Кухаривка установят скамейки, урны, обустроят тротуарную зону. В парке имени Беслика поселка Советского появятся аллея с дорожками, детские площадки и площадки для досуга. Кроме того, здесь оборудуют малые архитектурные формы.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в поселке Березовом в Краснодаре с начала марта приступили к сносу 49 гаражей, примыкающих к территории городского сада «Сосновый». Освобожденная от незаконных металлоконструкций территория станет частью зеленой зоны, которую планируют завершить к 31 августа 2021 года.

Василий Хитрых