Россияне признались, что часто завидуют коллегам

Почти половина опрошенных признались, что хотя бы раз завидовали своим коллегам. Среди причин, вызывающих наибольшую зависть, называют более высокую заработную плату (44%), меньший объем задач (37%) и более легкую работу (36%).
61% опрошенных отмечают, что считают свой труд и усилия недооцененными и хотели бы больше получать взамен. Больше половины респондентов (53%) недовольны своим текущим уровнем заработной платы и считают его несправедливым. 51% признаются, что получают премии не так часто, как им бы хотелось, а 31% практически лишены премий и не получают их вовсе.
Больше трети опрошенных уверены, что работают гораздо больше, чем коллеги. 27% считают, что начальство к ним придирается и относится несправедливо. Напряженные отношения у многих наблюдаются не только с работодателем, но и с коллегами — 38% отмечают, что чувствуют в коллективе зависть и неравенство, а 13% говорят об открытых конфликтах между коллегами.
«С возвращением в офис после удаленки возобновляются и традиционные офисные конфликты: сотрудники начинают больше сравнивать свою работу с работой коллег, замечают малейшую разницу в объеме задач и уровне заработной платы. Это вызывает недовольство и еще больше провоцирует конфликты, появляется зависть, которая в итоге негативно сказывается на взаимодействии всего коллектива. Работая в одном помещении и находясь в тесном контакте друг с другом, люди оценивают не только свою работу, но и работу своих коллег — все это отвлекает от основных задач и снижает эффективность. Поэтому руководству компаний и HR-специалистам предстоит в ближайшем будущем искать новые способы поддержания благоприятного микроклимата в коллективе»,— говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» группы компаний «АльфаСтрахование».
Результаты опроса
Как Вы считаете, Ваш уровень заработной платы справедливый?
- Да, меня все устраивает — 47%
- Нет, меня недооценивают — 53%
Как часто Вам дают премии на работе?
- Очень редко, почти никогда — 31%
- Иногда, но не так часто, как хотелось бы — 51%
- Часто — 18%
Как Вы считаете, Вы работаете больше, чем Ваши коллеги?
- Да, намного больше — 36%
- Мы работаем примерно одинаково — 54%
- Я работаю меньше — 10%
Как вы оцениваете свои отношения с коллегами?
- Дружеские, мы выручаем друг друга — 27%
- Нейтральные — 35%
- Напряженные, завистливые — 38%
Как вы оцениваете отношения с начальством?
- Напряженные отношения: начальство ко мне придирается — 27%
- Нейтральные отношения: начальство никого не выделяет, относится ко мне так же, как и к другим — 54%
- Позитивные и дружеские: начальство хорошо ко мне относится и всегда идет навстречу — 19%
На Ваш взгляд, ценят ли Вас на работе?
- Да, меня ценят как сотрудника: дают премии, отпуск в удобное время — 39%
- Нет, меня грузят большим объемом работы, но мало дают взамен — 61%
Что Вас не устраивает в Вашей работе? (несколько вариантов)
- Низкий уровень заработной платы — 44%
- Переработки — 38%
- Рутина и однообразие задач — 36%
- Несправедливость начальства — 24%
- Конфликты с коллегами — 13%
- Меня все устраивает — 18%
Как часто вы завидуете своим коллегам?
- Никогда, мы все находимся в равных условиях — 52%
- Иногда — 26%
- Очень часто — 18%
- Всегда — 4%
Что вызывает наибольшую зависть в отношении коллег? (несколько вариантов)
- Более высокая зарплата — 44%
- Более легкая и приятная работа — 36%
- Невысокая загрузка, не такой большой объем задач — 37%
- Лучшие условия работы: удобство рабочего места, возможность взять отпуск или отгул — 28%
- Хорошие отношения с начальством — 16%