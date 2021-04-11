Россияне признались, что часто завидуют коллегам Более 48% россиян испытывают зависть к своим коллегам. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование. Медицина». В онлайн-­опросе приняли участие более двух тысяч респондентов из различных регионов страны.

Почти половина опрошенных признались, что хотя бы раз завидовали своим коллегам. Среди причин, вызывающих наибольшую зависть, называют более высокую заработную плату (44%), меньший объем задач (37%) и более легкую работу (36%).

61% опрошенных отмечают, что считают свой труд и усилия недооцененными и хотели бы больше получать взамен. Больше половины респондентов (53%) недовольны своим текущим уровнем заработной платы и считают его несправедливым. 51% признаются, что получают премии не так часто, как им бы хотелось, а 31% практически лишены премий и не получают их вовсе.

Больше трети опрошенных уверены, что работают гораздо больше, чем коллеги. 27% считают, что начальство к ним придирается и относится несправедливо. Напряженные отношения у многих наблюдаются не только с работодателем, но и с коллегами — 38% отмечают, что чувствуют в коллективе зависть и неравенство, а 13% говорят об открытых конфликтах между коллегами.

«С возвращением в офис после удаленки возобновляются и традиционные офисные конфликты: сотрудники начинают больше сравнивать свою работу с работой коллег, замечают малейшую разницу в объеме задач и уровне заработной платы. Это вызывает недовольство и еще больше провоцирует конфликты, появляется зависть, которая в итоге негативно сказывается на взаимодействии всего коллектива. Работая в одном помещении и находясь в тесном контакте друг с другом, люди оценивают не только свою работу, но и работу своих коллег — все это отвлекает от основных задач и снижает эффективность. Поэтому руководству компаний и HR-специалистам предстоит в ближайшем будущем искать новые способы поддержания благоприятного микроклимата в коллективе»,— говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» группы компаний «АльфаСтрахование».

Результаты опроса

Как Вы считаете, Ваш уровень заработной платы справедливый?

Да, меня все устраивает — 47%

Нет, меня недооценивают — 53%

Как часто Вам дают премии на работе?

Очень редко, почти никогда — 31%

Иногда, но не так часто, как хотелось бы — 51%

Часто — 18%

Как Вы считаете, Вы работаете больше, чем Ваши коллеги?

Да, намного больше — 36%

Мы работаем примерно одинаково — 54%

Я работаю меньше — 10%

Как вы оцениваете свои отношения с коллегами?

Дружеские, мы выручаем друг друга — 27%

Нейтральные — 35%

Напряженные, завистливые — 38%

Как вы оцениваете отношения с начальством?

Напряженные отношения: начальство ко мне придирается — 27%

Нейтральные отношения: начальство никого не выделяет, относится ко мне так же, как и к другим — 54%

Позитивные и дружеские: начальство хорошо ко мне относится и всегда идет навстречу — 19%

На Ваш взгляд, ценят ли Вас на работе?

Да, меня ценят как сотрудника: дают премии, отпуск в удобное время — 39%

Нет, меня грузят большим объемом работы, но мало дают взамен — 61%

Что Вас не устраивает в Вашей работе? (несколько вариантов)

Низкий уровень заработной платы — 44%

Переработки — 38%

Рутина и однообразие задач — 36%

Несправедливость начальства — 24%

Конфликты с коллегами — 13%

Меня все устраивает — 18%

Как часто вы завидуете своим коллегам?

Никогда, мы все находимся в равных условиях — 52%

Иногда — 26%

Очень часто — 18%

Всегда — 4%

Что вызывает наибольшую зависть в отношении коллег? (несколько вариантов)