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Бывший чемпион мира по боксу Липинец проиграл американцу Эннису

Россиянин Сергей Липинец проиграл Джарону Эннису из США в бою в весовой категории до 66,68 кг. Американец победил техническим нокаутом в шестом раунде.

32-летний россиянин потерпел второе поражение за карьеру. На его счету также 16 побед (12 нокаутом), одна ничья и два поражения. В 2017 году Липинец стал чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг.

У 23-летнего Энниса 27 побед (25 нокаутом). Ранее он проводил бой с Крисом ван Херденом за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO), но бой был признан несостоявшимся — у южноафриканца было рассечение из-за столкновения головами.

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