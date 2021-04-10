СКР в Ярославле объявил о прекращении поисков пропавшей медсестры

В Ярославле прекращены поиски пропавшей накануне 22-летней девушки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области. В сообщении отмечается, что пропавшая без вести девушка найдена живой и здоровой.

«В поисковых мероприятиях участвовали криминалисты, сотрудники полиции и волонтеры. Благодаря совместным действиям, девушка была найдена. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящий момент следователи опрашивают Лидию, устанавливаются все обстоятельства ее исчезновения»,– говорится в сообщении пресс-службы следственного управления. Следователи выразили благодарность всем, кто принимал участие в поиске пропавшей девушки.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что следственное управление СК России по региону распространило сообщение о поиске 22-летней Лидии Мартышенковой, которая вечером 9 апреля вышла из квартиры в Ярославле для того, чтобы расклеить в городе объявления о продаже частного дома и не вернулась. Ее родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Поиски девушки вели правоохранительные органы и поисковики отряда «Ярспас».

Сообщалось также, что пропавшая девушка с родителями недавно переехали на постоянное жительство в Крым. Там она работает в одном из медучреждений медсестрой. В Ярославле девушка находилась для того, чтобы организовать продажу своего дома.

Антон Антонов