В Ярославле девушка вышла расклеить объявления и пропала

В Ярославле разыскивают пропавшую накануне 22-летнюю девушку, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Ярославской области. Поиски ведутся правоохранительными органами и поисковиками «Ярспаса».

По данным пресс-службы регионального следственного управления, 22-летняя Лидия Мартышенкова вечером 9 апреля ушла из дома в городе Ярославле с тех пор ее неизвестно, где она находится. По информации следователей, девушке на вид около 25 лет. Ее рост 165 см., у нее среднее телосложение, светлые волосы и карие глаза. На потерявшейся была черная дубленка, серый костюм, черные кроссовки и зеленая шапка. У нее был рюкзак.

В следственном управлении просят всех, кто обладает информацией, которая поможет установить местоположение потерявшейся девушки, сообщить об этом в правоохранительные органы.

По данным сетевого издания «МК в Ярославле», девушка около 18:00 вышла из дома в центре Ярославля, где она находилась у своих родственников. Она собиралась расклеивать о продаже частного дома, расположенного недалеко от Ярославля.

Девушка с семьей некоторое время назад переехала из Ярославля в Крым. Она работает медицинской сестрой. В Ярославль девушка приехала для того, чтобы продать дом. Для этого она планировала расклеить объявления.

«МК в Ярославле» со ссылкой на родственников потерявшейся девушки сообщает, что примерно через два часа после того, как она ушла из дома, с ее телефона было отправлено СМС-сообщение: «Мама я очень сильно тебя люблю, но больше с тобой жить я не могу. У меня все хорошо, не ищи меня». После этого ее телефон отключился. Родители, получив такое сообщение, обратились в правоохранительные органы. Они отмечают, что такое поведение нехарактерно для их дочери. Более того, у потерявшейся девушки на 10 апреля был приобретен билет на самолет в Крым. Поиски продолжаются

Антон Антонов