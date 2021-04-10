Минздрав: от COVID-19 вдвое больше осложнений, чем от сезонного гриппа

У коронавируса почти вдвое больше осложнений, чем у гриппа и других респираторных заболеваний, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, у мужчин старше 35 лет осложнения проявляются в два раза чаще, чем у женщин того же возраста. Чтобы избежать последствий заболевания COVID-19, министр призвал вакцинироваться.

«Новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторным заболеваниями — неврологического плана, в том числе раздела психиатрии. Вакцина — это то, что позволяет избежать такого огромного числа проблем»,— заявил господин Мурашко в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

К апрелю в России от коронавируса вакцинировали уже более 7 млн человек (4,8% населения). Российские власти опасаются наступления третьей волны COVID-19.

О возможном росте заболеваемости COVID-19 читайте в материале “Ъ” «Эпидситуация становится все волнительнее».