Мужчина погиб в ДТП с «Лексусом» на Кубани

Фото: instagram.com/spas_anapa

Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП на трассе около хутора Рассвет (Анапа).

Авария произошла 9 апреля в 23:35. По предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, 42-летняя водитель «Лексуса» на нерегулируемом перекрестке не пропустила двигающийся по встречной полосе ВАЗ-2114 и допустила столкновение с отечественной легковушкой.

От полученных травм скончался 29-летний пассажир ВАЗа. 18-летний водитель и 27-летний пассажир «четырнадцатой» госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель и пассажир иномарки также с различными травмами доставили в медучреждение.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Как писал “Ъ-Кубань”, 4 апреля, около 00:05, по предварительным данным, в станице Бесскорбной Новокубанского района Краснодарского края на пересечении улиц Лукъянова и Московской водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество двигающемуся по главной дороге автомобилю «Митсубиси» и допустил столкновение.

В результате аварии 6-месячный ребенок и 43 летняя женщина, которые находились в отечественном автомобиле, скончались от полученных травм на месте.

Наталья Решетняк