На Кубани два человека погибли в ДТП

Сегодня, 4 апреля, около 00:05, по предварительным данным, в станице Бесскорбной Новокубанского района Краснодарского края на пересечении улиц Лукъянова и Московской водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество двигающемуся по главной дороге автомобилю «Митсубиси» и допустил столкновение.

В результате аварии 6-месячный ребенок и 43 летняя женщина, которые находились в отечественном автомобиле, скончались от полученных травм на месте. Водитель ВАЗа, а также пассажиры: 20- летняя девушка, 9-летний мальчик и 16-летняя девочка, а также водитель иномарки доставлены в больницу Армавира с травмами различной тяжести.

«Автоинспекторы выяснили, что за рулем автомобиля ВАЗ-2106 находился водитель со стажем вождения восемь месяцев», - прокомментировали в краевой ГИБДД.

Василий Хитрых