В Ярославской области отремонтируют дороги к туристическим местам

В 2021 году в Ярославской области, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», отремонтируют дороги, ведущие к туристическим местам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В сообщении отмечается, что в Ярославле будет отремонтировано дорожное покрытие на Волжской набережной. В Переславском городском округе отремонтируют участок дороги Нагорье – Берендеево от села Купанского до Нагорья протяженностью 28 км. Данная дорога проложена вдоль Плещеева озера и ведет к ряду частных и государственных музеев. Также будет отремонтировано 20 км дороги Остапково – Заозерье – Колокарево - Старое Волино. Данная дорога связывает между собой два города Золотого кольца России - Переславль-Залесский и Углич.

По данным пресс-службы, будет отремонтирована дорога Тутаев – Шопша.

«На этом направлении находится деревня Большое Масленниково, где родилась Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт. Рядом расположен поселок Никульское, в котором работает музей “Космос”»,— уточнили в пресс-службе.

Кроме того, будет отремонтировано 30,5 км направления Говырино – Дмитриевское – Нагорье, ведущего к дому-музею создателя танка Т-34 М.И. Кошкина, и дорога Новый Некоуз – Родионово – поселок Октябрь, которая ведет к музею «Сить» в деревне Правдино.

Подробнее о ремонте дорог в Ярославской области в 2021 году в материале "Ъ-Ярославль" — «Ненормативные километры».

Дарья Сабаева