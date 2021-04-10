МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа поднялся для сопровождения самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Тихим океаном, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что самолет летел над нейтральными водами, а нарушения границы России допущено не было.

Решение поднять российский истребитель в воздух было принято «для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы», сообщило Минобороны на своей странице «ВКонтакте». После того как иностранный самолет развернулся от границы России, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

По сообщению российского Минобороны, полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.