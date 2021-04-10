«Нестареющие ценности итальянской кухни»

Ресторанный критик “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, что попробовать в новом заведении Crocus Group, кухню которого возглавил знаменитый шеф старой школы Массимилиано Монтиролли.

В Москве открываются итальянские рестораны новой (хорошо забытой старой) волны — в них блюда и шефы проверены временем, столы с белоснежными скатертями, внушительные цены и ностальгических дух возродившихся 90-х, с поправкой на пандемические 20-е.

Не успели мы порадоваться открытию остерии Unica под началом ветерана итальянской кухни Ремо Маццукато, как Crocus Group открыла на Арбате Milano Caf, кухню которого возглавил еще один знаменитый шеф старой школы — Массимилиано Монтиролли. Опытная публика помнит его еще с конца 90-х, когда Массимилиано стал шефом ресторана «Портофино», и его паста в сырной голове гремела на всю Москву. Потом были Tuto Bene, Osteria di Montirolli, Gilda, Rusalka Bistro и вот, круг замкнулся, и Массимилиано возглавил новый ресторан, где самые выдающиеся позиции в меню — это спагетти с морепродуктами, брускетты с томатами и базиликом, баклажаны пармиджано и домашнее семифредо с каштановым медом.

Самые простые, знакомые блюда по-прежнему удаются итальянскому шефу лучше всего, они (как и он сам, кстати), совершенно не меняются с годами, и это те самые нестареющие ценности, на которых и держится мировая популярность итальянской кухни. А потому, ни в коем случае не берите новомодные крудо, севиче и тартары, только пасту, фритто мисто, польпетте, оссобуко. Ну и, конечно, на десерт — вечное тирамису.