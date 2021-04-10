Более 100 млрд рублей готовы вложить инвесторы в строительство марин на курортах Кубани

Авторы проекта сети марин на побережье Краснодарского края предварительно договорились с несколькими инвесторами, которые готовы вложить более 100 млрд руб. в строительство четырех объектов. Об этом сообщил ТАСС представитель проектно-архитектурного бюро "Гор-проект" Николай Гришин. Отмечается, что минимальная стоимость одной такой марины начинается от 20 млрд руб., потенциальные инвесторы пока не разглашаются, речь идет о нескольких компаниях.

Как писал “Ъ-Кубань”, ГК «Альянс Марин Девелопмент» представила концепцию развития яхтинга в регионе, предполагающую создание сети марин по всему Азово-­Черноморскому побережью Кубани. За основу проекта создания сети марин взята схема дислокации яхтенных стоянок, разработанной в 2009 году ООО АБ «Гор-Проект». Схема предусматривала создание 23 марин общей вместимостью 11,5 тыс. яхт. Концепцию создания сети марин предлагают включить в федеральную программу развития туризма.

По словам господина Гришина, в настоящий момент инвесторы ждут подтверждения со стороны государства о том, что оно заинтересовано в реализации таких масштабных проектов.

Кроме того, в настоящий момент создана рабочая группа по развитию яхтенного туризма под руководством вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля. В мае готовую концепцию передадут на утверждение главе региона Вениамину Кондратьеву.

Наталья Решетняк