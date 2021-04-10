Бывший директор Камского речного пароходства хочет помириться с кредиторами

Бывший директор ОАО «Камское речное пароходство» (КРП, 100% в собственности Михаила Антонова, председателя совета директоров) Валерий Незнакин направил в арбитражный суд Пермского края заявление об утверждении мирового соглашения. Информация об этом содержится в картотеке суда. Заявление пока не рассмотрено.

Напомним, господин Незнакин был признан банкротом в конце 2020 года. Заявление о признании его несостоятельным подал конкурсный управляющий «Камского скоростного флота» Олег Зайнак. В 2018 году управляющий обратился с заявлением о привлечении Валерия Незнакина к субсидиарной ответственности по обязательствам компании в размере 20,1 млн руб. и о взыскании с него убытков в размере 6 млн руб. Требования управляющего были удовлетворены частично, с господина Незнакина в пользу КСФ взыскано 4,2 млн руб. убытков, в остальной части в удовлетворении заявления суд сначала отказал, но затем данное решение было отменено. Так как требования так и не были погашены вовремя, управляющий потребовал признать бывшего директора компании банкротом. Помимо «Камского скоростного флота» кредитором господина Незнакина выступает банк ВТБ (сумма требований — 127,5 тыс. руб.), также требования в размере 830,7 тыс. руб. заявило физлицо Ксения Доможирова.

ООО «Камский скоростной флот» длительное время находилось в банкротстве, дело было прекращено в июле прошлого года. Валерий Незнакин также проходил процедуру финоздоровления, из которой вышел в 2018 году. Господин Незнакин работал в КРП с 2004 года. С 2009-го по 2013 год он возглавлял не только ООО «Камский скоростной флот», но и другие юрлица речного холдинга Михаила Антонова, включая головную компанию — ОАО «СК “КРП”». На этом посту он в первую очередь отстаивал интересы мажоритарного акционера пароходства господина Антонова.

В 2011 году, после трагедии с дизель-электроходом «Булгария», собственником которого было КРП, следствие возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц пароходства. Тогда владелец КРП Михаил Антонов покинул Россию (вернулся только в 2012 году), а со следствием общался топ-менеджер компании. В итоге менеджмент КРП избежал уголовного преследования. В числе причин «расставания» компании с бывшим директором источники “Ъ-Прикамье” называли сделки, заключенные руководителем КРП во время отсутствия владельца холдинга в РФ.